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  • Сирийский журналист спас щенка в развалинах дома лидера "Исламского государства"
02 ноября 2019, суббота, 09:30 156
Жизнь 2019-11-02T09:30:01+02:00
Українські Новини
Сирийский журналист спас щенка в развалинах дома лидера "Исламского государства"

Сирийский журналист спас щенка в развалинах дома лидера "Исламского государства"

Сирия, Щенок, Исламское государство, Абу Бакр аль-Багдади, Развалины
Найденный щенок. Скриншот: Twitter/ CNN International
Найденный щенок. Скриншот: Twitter/ CNN International

Фотожурналист из Сирии Фарид Алхор спас маленького щенка в развалинах дома лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, который был убит в ходе рейда, проведенного американскими военными на северо-западе Сирии. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на CNN.

Сообщается, что Алхор приехал на место спецоперации на следующее утро и заметил в развалинах щенка, который скулил над телом погибшей матери. Журналиста очень тронула эта картина, и он решил забрать пса.

По его словам, щенок весь был покрыт пылью. Он нашел для него коробку и проехал с ним на мотоцикле около 32 км по зоне боевых действий.

Сначала Алхор хотел отдать щенка в семью друга, чья собака недавно ощенилась, но вскоре понял, что не может с ним расстаться. Пес получил кличку Бобе. Журналист отнес пса в ветеринарную клинику, где ему сделали все необходимые обследования и прививки.


Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп написал, что лидер ИГИЛ убил трех своих детей, постоянно плакал и умер как собака. 

Ранее на Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка.

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