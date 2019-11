Сирийский журналист спас щенка в развалинах дома лидера "Исламского государства"

Сообщается, что Алхор приехал на место спецоперации на следующее утро и заметил в развалинах щенка, который скулил над телом погибшей матери. Журналиста очень тронула эта картина, и он решил забрать пса.

По его словам, щенок весь был покрыт пылью. Он нашел для него коробку и проехал с ним на мотоцикле около 32 км по зоне боевых действий.

Сначала Алхор хотел отдать щенка в семью друга, чья собака недавно ощенилась, но вскоре понял, что не может с ним расстаться. Пес получил кличку Бобе. Журналист отнес пса в ветеринарную клинику, где ему сделали все необходимые обследования и прививки.

This is Bobe, orphaned in the firefight that took down ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi last weekend.



But thanks to a Syrian photojournalist and a sympathetic veterinarian clinic, this pup has a new lease on life: https://t.co/qaEQ6vGWAj