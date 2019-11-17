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17 ноября 2019, воскресенье, 14:18 21
СМИ 2019-11-17T14:20:01+02:00
Українські Новини
Журналист предложил назвать инквизитором должность уполномоченного правительства по стандартам новостей

Журналист предложил назвать инквизитором должность уполномоченного правительства по стандартам новостей

СМИ, Инквизитор, Алексей Мустафин, Медиа Омбудсмен
Фото взято у Алексея Мустафина.
Фото взято у Алексея Мустафина.

Журналист Алексей Мустафин предложил назвать инквизитором должность уполномоченного правительства по стандартам новостей. Об этом он написал в Facebook


"Медиаомбудсмен рассказывает прихожанам о стандартах новостей...Я сознательно предложил использовать для названия должности, предложенной МКМС, термин "инквизитор". Министр, похоже, обиделся. По крайней мере вспомнил о негативных коннотациях. Но эти коннотации возникли только со временем, как следствие практик. С начала слово "инквизиция" означало просто расследование. С должностью медиаомбудсмена может произойти то же самое", - написал он.



Как сообщали Українські Новини, в Раде хотят усилить наказание для СМИ за непредоставление права на опровержение. 

Кроме того, Гуманитарный комитет Рады намерен обложить налогом Netflix и другие компании по продаже видеоконтента. В частности, председатель комитета Александр Ткаченко заявил о том, чтобы провайдеры внедряли украинский язык.

Тем временем соцсети обсуждают идею "слуг народа" обложить налогами Netflix, YouTube и другие компании по продаже видеоконтента. 


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