Журналист предложил назвать инквизитором должность уполномоченного правительства по стандартам новостей

Журналист Алексей Мустафин предложил назвать инквизитором должность уполномоченного правительства по стандартам новостей. Об этом он написал в Facebook.



"Медиаомбудсмен рассказывает прихожанам о стандартах новостей...Я сознательно предложил использовать для названия должности, предложенной МКМС, термин "инквизитор". Министр, похоже, обиделся. По крайней мере вспомнил о негативных коннотациях. Но эти коннотации возникли только со временем, как следствие практик. С начала слово "инквизиция" означало просто расследование. С должностью медиаомбудсмена может произойти то же самое", - написал он.





Как сообщали Українські Новини, в Раде хотят усилить наказание для СМИ за непредоставление права на опровержение.



Кроме того, Гуманитарный комитет Рады намерен обложить налогом Netflix и другие компании по продаже видеоконтента. В частности, председатель комитета Александр Ткаченко заявил о том, чтобы провайдеры внедряли украинский язык.



Тем временем соцсети обсуждают идею "слуг народа" обложить налогами Netflix, YouTube и другие компании по продаже видеоконтента.





