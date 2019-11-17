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17 листопада 2019, неділя, 14:23 29
ЗМІ 2019-11-17T15:19:29+02:00
Українські Новини
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин

Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин

ЗМІ, Олексій Мустафін, Інквізитор, Медіа омбудсмен
Фото взято у Олексія Мустафіна.
Фото взято у Олексія Мустафіна.

Журналіст Олексій Мустафін запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин. Про це він написав у Facebook.

"Медіаомбудсмен розповідає прихожанам про стандарти новин... Я свідомо запропонував використовувати для назви посади, запропонованої МКМС, термін "інквізитор". Міністр, схоже, образився. Принаймні згадав про негативні коннотації. Але ж ці коннотації виникли лише з часом, як наслідок практик. Від початку слово "інквізиція" означало просто розслідування. З посадою медіаомбудсмена може статися те саме", - написа він.

Як повідомляли Українські Новини, у Раді хочуть посилити покарання для ЗМІ за ненадання права на спростування.

Крім того, Гуманітарний комітет Ради має намір обкласти податком Netflix та інші компанії з продажу відеоконтенту. Зокрема, голова комітету Олександр Ткаченко заявив про те, щоб провайдери впроваджували українську мову.


Тим часом соцмережі обговорюють ідею "слуг народу" обкласти податками Netflix, YouTube та інші компанії з продажу відеоконтенту.

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