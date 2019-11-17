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17 ноября 2019, воскресенье, 13:50 65
Происшествия 2019-11-17T13:50:38+02:00
Українські Новини
Поезд с пассажирами масштабно полыхал под Николаевом

Поезд с пассажирами масштабно полыхал под Николаевом

Пожар, ГосЧС Украины, Поезд, Пожар в поезде
Горящий поезд. Фото: ГосЧС
Горящий поезд. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар в пассажирском дизельном поезде, который осуществлял рейс "Колосовка - Николаев", возле станции "Новокатериновка".

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГосЧС в Николаевской области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 16 ноября в 13:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в дизельном поезде. К месту вызова было направлено отделение 11-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда, другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей.

Уже в 14:00 пожар был локализован и ликвидирован в 15:25 на площади 50 кв. м. Пострадавших при пожаре нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

ГосЧС предоставила 4 человек личного состава и 1 единицу техники, дополнительно привлекался пожарный поезд АО "Укрзализныця" и трактор с бочкой от ООО "ЛАН".

Горевший поезд. Фото: ГосЧСГоревший поезд. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українськi Новини, под Киевом ночью загорелся поезд с пассажирами, есть пострадавший. Также грузовой поезд загорелся в Черновицкой области.

Ранее в Виннице горел пассажирский поезд.

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