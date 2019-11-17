Українцям час діставати пуховики: з нового тижня в Україну прийдуть заморозки

У той час як в Україні йдуть морози,

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +8...+14 градусів, на Закарпатті +12...+17 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +2...+7 градусів, удень +8...+13 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0...+5 градусів, у Сумській області -2...+3 градуси, вдень +3...+8 градусів, у Житомирській області +5...+10 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +4...+10 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, у Луганській області 0...-5 градусів, удень +4...+10 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, в Одеській області +4...+9 градусів, вдень +5...+12 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+14 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, коли прийдуть заморозки. Тим часом синоптик дав прогноз на всю зиму.