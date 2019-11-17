Українцям час діставати пуховики: з нового тижня в Україну прийдуть заморозки

У той час як в Україні йдуть морози, 18 листопада по країні з'являться перші їх ознаки, особливо вночі. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +5...+7 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +8...+14 градусів, на Закарпатті +12...+17 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +2...+7 градусів, удень +8...+13 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +14...+16 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура вночі 0...+5 градусів, у Сумській області -2...+3 градуси, вдень +3...+8 градусів, у Житомирській області +5...+10 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +4...+10 градусів. На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, у Луганській області 0...-5 градусів, удень +4...+10 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, в Одеській області +4...+9 градусів, вдень +5...+12 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+14 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів. Карта: Укргідрометцентр Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, коли прийдуть заморозки. Тим часом синоптик дав прогноз на всю зиму.