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17 ноября 2019, воскресенье, 06:00 708 Инфографика
Жизнь 2019-11-17T06:00:01+02:00
Українські Новини
Идут морозы: синоптик предупредил о резком изменении погоды в Украине

Идут морозы: синоптик предупредил о резком изменении погоды в Украине

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Похолодание. Фото: pixabay.com
Похолодание. Фото: pixabay.com

Погода в Украине отстает от календаря более чем на две недели. В то время, как на календаре поздняя осень, по факту сохраняется октябрьский режим погоды.

Об этом у себя в Facebook написал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. 

"Температурный фон уже должен быть ниже + 5 °, знаменующий начало засыпания в природе, окончание вегетации озимых. Однако, он держится на уровне 8-9 °, а дневные температуры достигают 10..12 ° тепла", - написал он. 

По его словам, пока в Западной Европе господствуют циклоны, и температурный фон на границе зимнего режима, Францию ​​засыпало мокрым снегом, Италию заливает дождями, в Украине господствуют теплые, сухие воздушные массы.

В выходные дни, согласно прогнозу синоптика, Украина будет под влиянием антициклона с центром над Нижним Волгой. "По его западной периферии теплый воздух будет подниматься до северных широт. Поэтому среднесуточная температура продолжит превышать норму на 4-6º. Преобладать облачная погода, местами туманы, ночная температура в пределах 2-4º тепла, дневная 7-9º", - написал он.

Погода 17 ноября. Карта: МетеопрогПогода 17 ноября. Карта: Метеопрог

Однако в начале седующей недели центр восточного антициклона переместится севернее, поступления тепла ослабнет и температурный фон начнет медленно снижаться.

Погода 18 ноября. Карта: МетеопрогПогода 18 ноября. Карта: Метеопрог

"Уже в следующий вторник возможен переход среднесуточной температуры через + 5º, а в четверг - пятницу тихо и незаметно придет зима, то есть среднесуточная температура снизится до 0-2º мороза и останется на отрицательных значениях в течение нескольких дней. При этом, осадков не ожидается", - сообщил Постригань.

По его словам, возвращение тепла еще возможно, но длительным оно уже не будет. 

В то же время, согласно предварительному прогнозу от Метеопрога, после существенного похолодания 21-29 ноября до -5, в последний день осени воздух прогреется до рекордных +13 (см. график)

Как сообщали Українські Новини, циклоны Elvis и Gunter схлестнулись над Европой: синоптик предупредила о похолодании в Украине.

Ранее синоптики дали прогноз на конец осени

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