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17 ноября 2019, воскресенье, 11:45 164
Общество 2019-11-17T11:46:58+02:00
Українські Новини
Украинский военный погиб под обстрелами на Донбассе

Украинский военный погиб под обстрелами на Донбассе

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Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано

В то время как за неделю потери боевиков РФ на Донбассе резко возросли, боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 16 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українські Новини.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно. Также зафиксирована и огневая активность снайперов боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС возле Старогнатовки, Гнутового, Невельского, Марьинки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 8 раз обстреляли украинские позиции возле Майорского, Луганского, Новолуганского, Попасной, Зайцевого и Крымского.

16 ноября один военнослужащий Объединенных сил погиб вследствие обстрелов.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе погиб воин 14-й ОМБр Юрий Хомик. Ранее в зоне ООС боевики совершили 13 обстрелов, один военнослужащий был ранен.

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