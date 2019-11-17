Украинский военный погиб под обстрелами на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українські Новини.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно. Также зафиксирована и огневая активность снайперов боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС возле Старогнатовки, Гнутового, Невельского, Марьинки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 8 раз обстреляли украинские позиции возле Майорского, Луганского, Новолуганского, Попасной, Зайцевого и Крымского.

16 ноября один военнослужащий Объединенных сил погиб вследствие обстрелов.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе погиб воин 14-й ОМБр Юрий Хомик. Ранее в зоне ООС боевики совершили 13 обстрелов, один военнослужащий был ранен.