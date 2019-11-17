подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
17 ноября 2019, воскресенье, 11:19 21
Европа 2019-11-17T11:24:16+02:00
Українські Новини
Потоп в Венеции усилится: город готовится к поднятию уровня воды

Потоп в Венеции усилится: город готовится к поднятию уровня воды

Италия, Венеция, Наводнение, Потоп, Высокий уровень опасности
Затопленная Венеция. Фото: @StormchaserUKEU
Затопленная Венеция. Фото: @StormchaserUKEU

После объявления в Венеции чрезвычайного положения из-за сильнейшего наводнения, город объявил наивысший уровень опасности на 17 ноября и снова ожидает поднятия уровня воды, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Сегодня после полудня, как ожидается, уровень воды достигнет 1,6 метра над уровнем моря. Прошлой ночью в результате прилива вода поднялась на метр над уровнем моря, цифра несколько ниже ожидаемой, но сегодняшний прогноз остается неизменным.

В середине недели уровень воды поднялся в Венеции до рекордно с 1966 года отметки в 1,87 метра. Затопленными оказались около 80% площади города, в том числе популярная среди туристов площадь Сан-Марко.

После того, как в четверг вода немного спала, на следующий день она вновь поднялась до уровня 1,54 метра.

В субботу туристам и жителям разрешили посещать площадь Святого Марка, которая до сих пор остается затопленной. Школы, которые должны были работать в субботу, остались закрытыми. Власти города объявили, что пострадавшие местные жители смогут получить компенсации до 5000 евро, а предприятия - 20 000 евро. Те, кто сильнее всего пострадали от непогоды, смогут получить помощь в размере 70% от убытков.

Как сообщали Українські Новини, Венецию из-за сильных дождей и ветра затопило еще больше, наводнение самое сильное за прошедшие 50 лет. Тем временем появилось видео затопленных в Венеции кафе и магазинов из-за масштабного наводнения.

Больше новостей о: Италия Венеция Наводнение Потоп Высокий уровень опасности

Архив
Новости
Украинский военный погиб под обстрелами на Донбассе 11:45
Потоп в Венеции усилится: город готовится к поднятию уровня воды 11:19
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
Трамп внезапно прошел медобследование: в Белом доме рассказали о результатах 09:40
Россия возвращает Украине захваченные корабли 09:10
больше новостей
Процес назначения пенсий автоматизируют. Фото: pixabay
Диджитализация пенсий: что готовит Пенсионный фонд в Новом году 05:55
Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых 05:55
Один из лидеров
В Украине схватили одного из ключевых лидеров "Исламского государства" 18:42
ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма 15:30
На Филиппинах подросток вытащил сестру из пасти крокодила 18:36
больше новостей
Особый статус "ЛДНР" и амнистия сепаратистов: российские СМИ опубликовали повестку нормандской встречи 20:19
Процес назначения пенсий автоматизируют. Фото: pixabay
Диджитализация пенсий: что готовит Пенсионный фонд в Новом году 05:55
Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду 19:29
На Оболони коллекторы захватили квартиру, спецназ пошел на штурм 17:39
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
В тюрьму - за фейк и низкий индекс: какой закон власть готовит для журналистов 23:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok