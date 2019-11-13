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  • Венецию из-за сильных дождей и ветра затопило еще больше: наводнение самое сильное за прошедшие 50 лет
13 ноября 2019, среда, 12:17 64
Европа 2019-11-13T13:30:02+02:00
Українські Новини
Венецию из-за сильных дождей и ветра затопило еще больше: наводнение самое сильное за прошедшие 50 лет

Венецию из-за сильных дождей и ветра затопило еще больше: наводнение самое сильное за прошедшие 50 лет

Венеция, Затопление

Во вторник, 12 ноября, Венецию в очередной раз затопило. Уровень воды в итальянском городе составил 1,87 метра, что является рекордным показателем с 1966 года. Об этом сообщает ANSA

"Венеция рискует утонуть из-за непогоды и ветра со скоростью 100 км/ч", - говорится в сообщении.

Пиковый уровень воды зафиксировали приблизительно в 23:00 вторника. Половодье затопило и центральную площадь Сан-Марко. А древние улочки превратились в потоки, полные грязи и мусора. Венецианские школы закрыли, а городские власти опасаются серьезных последствий от бедствия. 

Уточняется, что 53 года назад вода в Венеции поднялась на 1,94 метра.  

Как сообщали Українські Новини, в Венеции на воде произошла авария с лодками, в результате которой погибло трое людей. Также в Венеции круизный лайнер протаранил причал и туристический катер.

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