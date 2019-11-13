Венецию из-за сильных дождей и ветра затопило еще больше: наводнение самое сильное за прошедшие 50 лет

Во вторник, 12 ноября, Венецию в очередной раз затопило. Уровень воды в итальянском городе составил 1,87 метра, что является рекордным показателем с 1966 года. Об этом сообщает ANSA.

"Венеция рискует утонуть из-за непогоды и ветра со скоростью 100 км/ч", - говорится в сообщении.

Пиковый уровень воды зафиксировали приблизительно в 23:00 вторника. Половодье затопило и центральную площадь Сан-Марко. А древние улочки превратились в потоки, полные грязи и мусора. Венецианские школы закрыли, а городские власти опасаются серьезных последствий от бедствия.

Уточняется, что 53 года назад вода в Венеции поднялась на 1,94 метра.

Как сообщали Українські Новини, в Венеции на воде произошла авария с лодками, в результате которой погибло трое людей. Также в Венеции круизный лайнер протаранил причал и туристический катер.