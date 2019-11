В Венеции начался потоп: кафе и магазины затоплены, ясли и садики закрыты

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Венецианский офис прогнозирования приливов заявил, что уровень воды во вторник утром достиг 1,27 метра, но предупредил, что еще большая волна прогнозируется ночью.

Ряд кафе и магазинов затопила вода. Власти закрыли ясли и детсады.

Многие отели выдают одноразовые полиэтиленовые "сапоги" туристам. У многих венецианцев есть резиновые сапоги выше колена.

Потоп в Венеции. Скриншот видео.

В последнее время плохая погода преследует Италию, почти ежедневные ливни накрыли большую часть страны.

Метеорологи прогнозируют, что в конце вторника снова пройдет сильный дождь, особенно на северо-востоке, где расположена Венеция, а также на Сицилии и в других местах на юге.

Significant flooding in Venice, Italy this morning 12th November! Thanks to Kristaps. Bankis ig #severeweather #floods #extremeweather pic.twitter.com/sMDE2JQ7bS