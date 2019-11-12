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12 ноября 2019, вторник, 16:46 18
Туризм 2019-11-12T16:53:07+02:00
Українські Новини
В Венеции начался потоп: кафе и магазины затоплены, ясли и садики закрыты

В Венеции начался потоп: кафе и магазины затоплены, ясли и садики закрыты

Венеция, Потоп

Туристы и венецианцы надевают высокие сапоги и теснятся на поднятых дорожках, чтобы перемещаться по городу в результате потопа, накрывшего большую его часть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Венецианский офис прогнозирования приливов заявил, что уровень воды во вторник утром достиг 1,27 метра, но предупредил, что еще большая волна прогнозируется ночью.

Ряд кафе и магазинов затопила вода. Власти закрыли ясли и детсады.

Многие отели выдают одноразовые полиэтиленовые "сапоги" туристам. У многих венецианцев есть резиновые сапоги выше колена.

Потоп в Венеции. Скриншот видео.Потоп в Венеции. Скриншот видео.

В последнее время плохая погода преследует Италию, почти ежедневные ливни накрыли большую часть страны.

Метеорологи прогнозируют, что в конце вторника снова пройдет сильный дождь, особенно на северо-востоке, где расположена Венеция, а также на Сицилии и в других местах на юге.

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