Повінь у Венеції посилиться: місто готується до підняття рівня води

Після оголошення у Венеції надзвичайного стану через сильну повінь, місто оголосило найвищий рівень небезпеки на 17 листопада і знову чекає підняття рівня води, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Сьогодні після опівдня, як очікується, рівень води сягне 1,6 метра над рівнем моря. Минулої ночі в результаті припливу вода піднялася на метр над рівнем моря, цифра трохи нижча за очікувану, але сьогоднішній прогноз залишається незмінним.

У середині тижня рівень води піднявся у Венеції до рекордної з 1966 року позначки в 1,87 метра. Затопленими виявилися близько 80% площі міста, у тому числі популярна серед туристів площа Сан-Марко.

Після того, як у четвер вода трохи спала, наступного дня вона знов піднялася до рівня 1,54 метра.

В суботу туристам і жителям дозволили відвідувати площа Святого Марка, яка досі залишається затопленою. Школи, які повинні були працювати в суботу, залишилися закритими. Влада міста оголосила, що постраждалі місцеві мешканці зможуть отримати компенсації до 5000 євро, а підприємства - 20 тисяч євро. Ті, хто найсильніше постраждали від негоди, зможуть отримати допомогу розміром 70% від збитків.

Як повідомляли Українські Новини, Венецю через сильні дощі та вітер затопило ще більше, повінь найсильніша за останні 50 років. Тим часом з'явилося відео затоплених у Венеції кафе і магазинів через масштабну повінь.