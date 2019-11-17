Россия возвращает Украине захваченные корабли

Россия готова передать Украине корабли, захваченные в Керченском проливе, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Процесс возвращения катеров также подтвердили в Офисе Президента, сообщает "ВВС Украина".

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - сообщил помощник Президента Украины Андрей Ермак.

Накануне российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что Москва приняла решение передать Киеву три корабля.

Российские пограничники задержали украинский буксир "Яны Капу" и малые бронекатера "Никополь" и "Бердянск" ровно год назад, 25 ноября 2018 года. На них было 24 моряка.

7 сентября этого года военных освободили вместе с другими украинцами, находящихся за решеткой на территории России и аннексированного Крыма. Это был первый и пока единственный обмен, о котором с Владимиром Путиным договаривался уже новый Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, СМИ писали, что РФ вернет Украине военные корабли до встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона. Позже в России заявили, что захваченные украинские корабли отдавать не собираются.

Ранее Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей.