В России заявили, что захваченные украинские корабли отдавать не собираются

В МИД РФ опровергли распространенную российскими СМИ информацию о планах вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли. Об этом сообщает Интерфакс.

Однако в российском МИДе не увязывают вопрос передачи кораблей со встречей в нормандском формате.

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - цитирует Интерфакс в МИД РФ.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ сообщали, что РФ вернет Украине военные корабли до встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона.

Пристайко заявлял, что Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время. Ранее Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей.