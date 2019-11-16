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  • В России заявили, что захваченные украинские корабли отдавать не собираются
16 ноября 2019, суббота, 16:19 173
Политика 2019-11-16T16:19:57+02:00
Українські Новини
В России заявили, что захваченные украинские корабли отдавать не собираются

В России заявили, что захваченные украинские корабли отдавать не собираются

Керченский пролив, Керченский кризис, Захваченные украинские корабли
Керченский пролив. Захват украинских кораблей. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Керченский пролив. Захват украинских кораблей. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

В МИД РФ опровергли распространенную российскими СМИ информацию о планах вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли. Об этом сообщает Интерфакс.

Однако в российском МИДе не увязывают вопрос передачи кораблей со встречей в нормандском формате.

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - цитирует Интерфакс в МИД РФ.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ сообщали, что РФ вернет Украине военные корабли до встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона.

Пристайко заявлял, что Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время. Ранее Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей. 

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