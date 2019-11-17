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17 листопада 2019, неділя, 09:10 53
Зовнішня політика 2019-11-17T13:00:02+02:00
Українські Новини
Росія повертає Україні захоплені кораблі

Росія повертає Україні захоплені кораблі

Росія-Україна, Військові кораблі, Захоплення українських кораблів, Андрій Єрмак, Офіс Президента України, повернення техніки
Захоплення українських кораблів. Фото: navy.mil.gov.ua/Facebook
Захоплення українських кораблів. Фото: navy.mil.gov.ua/Facebook

Росія готова передати Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці, заявили в Міністерстві закордонних справ РФ. Процес повернення катерів також підтвердили в Офісі Президента, повідомляє "ВВС Україна".

"Процес повернення малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених минулого листопада, уже на завершальному етапі", - повідомив помічник Президента України Андрій Єрмак.

Напередодні російське видання "Комерсант" з посиланням на джерела повідомило, що Москва прийняла рішення передати Києву три кораблі.

Російські прикордонники затримали український буксир "Яни Капу" та малі бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ" рівно рік тому, 25 листопада 2018 року. На них було 24 моряки.

7 вересня цього року військових звільнили разом із іншими українцями, що перебували за ґратами на території Росії та анексованого Криму. Це був перший та поки єдиний обмін, про який з Володимиром Путіним домовлявся вже новий президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що РФ поверне Україні військові кораблі до зустрічі Путіна, Зеленського, Меркель і Макрона. Пізніше в Росії заявили, що захоплені українські кораблі віддавати не збираються.

Раніше Росія сім разів проігнорувала вимогу України щодо повернення кораблів.

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