Росія повертає Україні захоплені кораблі

Росія готова передати Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці, заявили в Міністерстві закордонних справ РФ. Процес повернення катерів також підтвердили в Офісі Президента, повідомляє "ВВС Україна".

"Процес повернення малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених минулого листопада, уже на завершальному етапі", - повідомив помічник Президента України Андрій Єрмак.

Напередодні російське видання "Комерсант" з посиланням на джерела повідомило, що Москва прийняла рішення передати Києву три кораблі.

Російські прикордонники затримали український буксир "Яни Капу" та малі бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ" рівно рік тому, 25 листопада 2018 року. На них було 24 моряки.

7 вересня цього року військових звільнили разом із іншими українцями, що перебували за ґратами на території Росії та анексованого Криму. Це був перший та поки єдиний обмін, про який з Володимиром Путіним домовлявся вже новий президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що РФ поверне Україні військові кораблі до зустрічі Путіна, Зеленського, Меркель і Макрона. Пізніше в Росії заявили, що захоплені українські кораблі віддавати не збираються.

Раніше Росія сім разів проігнорувала вимогу України щодо повернення кораблів.