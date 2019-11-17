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17 ноября 2019, воскресенье, 08:40 130
Происшествия 2019-11-17T08:40:01+02:00
Українські Новини
Граната взорвалась в киевском общежитии: двое мужчин погибли

Граната взорвалась в киевском общежитии: двое мужчин погибли

Граната, взрыв гранаты, Взрыв в Киеве, погибшие при взрыве

В Киеве на Троещине в общежитии по адресу улица Карла Маркса, 32 произошел взрыв. По предварительным данным в одной из комнат сдетонировала граната. В результате инцидента погибли двое мужчин, сообщает "Информатор".

ЧП произошло в субботу, 16 ноября, около 21:10.

По словам прибывшего на место происшествия начальника полиции Киева Андрея Крищенко, взрыв прогремел в жилом помещении на втором этаже общежития. По предварительной версии правоохранителей сдетонировала граната. В результате взрыва погибли двое мужчин. Полицейским удалось установить личность погибших. Обоим мужчинам до 30 лет, родом они не из Киева, но проживали в столице. Один из них работал охранником, второй — на стройке.

Место взрыва. Фото: Место взрыва. Фото: "Информатор"

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, спасатели ГосЧС, "скорая", взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие. Уголовное производство будет возбуждено по статье "умышленное убийство".

Как сообщали Українські Новини, под Киевом подорвали автомобиль, есть погибшие и тяжело раненые. Также ночью в Киеве на одном из рынков Троещины прогремел взрыв.

Тем временем опубликовано видео взрыва гранаты в центре Киева с погибшим ветераном АТО "Сэнсэем".

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