Граната вибухнула у київському гуртожитку: двоє чоловіків загинули

У Києві на Троєщині в гуртожитку за адресою вулиця Карла Маркса, 32 стався вибух. За попередніми даними, в одній з кімнат здетонувала граната. В результаті інциденту загинули двоє чоловіків, повідомляє "Інформатор".

НП сталася в суботу, 16 листопада, близько 21:10.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, вибух прогримів в житловому приміщенні на другому поверсі гуртожитку. За попередньою версією правоохоронців, здетонувала граната. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків. Поліцейським вдалося встановити особи загиблих. Обом чоловікам до 30 років, вони родом не з Києва, але проживали в столиці. Один з них працював охоронцем, другий — на будівництві.

Місце вибуху. Фото: "Інформатор"

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, рятувальники ДСНС, "швидка", вибухотехнічна служба та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство. Кримінальне провадження буде порушено за статтею "умисне вбивство".

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і важко поранені. Також вночі в Києві на одному з ринків Троєщини прогримів вибух.

Тим часом опубліковано відео вибуху гранати у центрі Києва з померлим ветераном АТО "Сенсеєм".