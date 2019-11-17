До вторника по всему Киеву могут ограничить движение из-за визита главы Сейма Литвы

Управление государственной охраны заявляет о возможных ограничениях дорожного движения в Киеве на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе в связи с визитом главы Сейма Литовской Республики Виктораса Пранцкетиса в Украину 17-18 ноября.

Об этом говорится в сообщении Управления госохраны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о государственном протоколе и церемониале Украины, утвержденного указом Президента от 22 августа 2002 года №746, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Управление госохраны совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом Президента от 3 октября 2006 №815 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение иностранной делегации на территории Украины в течение визита 17-18 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, движение в Киеве от "Золотых ворот" до оперы частично перекрыли на неделю. 11 ноября "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта на Северном мосту в связи с ремонтными работами.

Тем временем Зеленский вместе с президентом Литвы приедут на экономический форум в Вильнюсе.