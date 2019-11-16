підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • У Росії заявили, що захоплені українські кораблі віддавати не збираються
16 листопада 2019, субота, 16:19 14
Політика 2019-11-16T16:22:01+02:00
Українські Новини
У Росії заявили, що захоплені українські кораблі віддавати не збираються

У Росії заявили, що захоплені українські кораблі віддавати не збираються

Керченська криза, Керченська протока, захоплення українських моряків
Керченська протока. Захоплення українських кораблів. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Керченська протока. Захоплення українських кораблів. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

У МЗС РФ спростували поширену російськими ЗМІ інформацію про плани повернути Україні захоплені в Керченській протоці кораблі. Про це повідомляє Інтерфакс.

Проте в російському Мзс не пов'язують питання передачі кораблів із зустріччю в нормандському форматі.

"Спочатку зроблена Києву пропозиція все це час не втрачала свою актуальність. Вони це можуть зробити в будь-який момент", - цитує Інтерфакс в МЗС РФ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ повідомляли, що росія поверне Україні військові кораблі до зустрічі Путіна, Зеленського, Меркель і Макрона.

Пристайко заявляв, що Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі найближчим часом. Раніше Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів.

Більше новин про: Керченська криза Керченська протока захоплення українських моряків

Архів
Новини
Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрали, а заарештувало НАБУ 16:42
У Росії заявили, що захоплені українські кораблі віддавати не збираються 16:19
Держава не повинна підтримувати бізнес, - Мілованов 15:50
Мінкультури внесло кандидатуру професора Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови на розгляд Кабміну 15:20
Гончарук та Маркарова обговорили з місією МВФ відкриття нової 3-річної програми 15:16
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
В залі Ради прямо конверти з зарплатою по 5 тисяч баксів роздавали, - депутат Скороход 11:03
Рівень безробіття падає, але на одну вакансію претендують троє осіб 14:50
Ефективна боротьба зі схемами: ДПС оприлюднила вражаючі цифри 14:35 Інфографіка
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнано конституційним 19:35
Переможниці "Міс Україна Всесвіт" США відмовили у візі для участі в конкурсі "Міс Всесвіт" 12:33
Процес призначення пенсій автоматизують. Фото: pixabay
Діджиталізація пенсій: що готує Пенсійний фонд у Новому році 05:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok