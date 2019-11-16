У Росії заявили, що захоплені українські кораблі віддавати не збираються

У МЗС РФ спростували поширену російськими ЗМІ інформацію про плани повернути Україні захоплені в Керченській протоці кораблі. Про це повідомляє Інтерфакс.

Проте в російському Мзс не пов'язують питання передачі кораблів із зустріччю в нормандському форматі.

"Спочатку зроблена Києву пропозиція все це час не втрачала свою актуальність. Вони це можуть зробити в будь-який момент", - цитує Інтерфакс в МЗС РФ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ повідомляли, що росія поверне Україні військові кораблі до зустрічі Путіна, Зеленського, Меркель і Макрона.

Пристайко заявляв, що Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі найближчим часом. Раніше Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів.