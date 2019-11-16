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16 листопада 2019, субота, 11:24 35
Силові структури 2019-11-16T14:15:02+02:00
Українські Новини
Бойовики намагаються зірвати процес розведення військ в Петровському, - штаб ООС

Бойовики намагаються зірвати процес розведення військ в Петровському, - штаб ООС

Бойовики, Розведення сил, Розведення військ, Петрівське
Розведення сил. Фото: capital.ua
Розведення сил. Фото: capital.ua

В той час, як Путін хоче, щоб війська розвели на Донбасі по всій лінії, штаб Операції об'єднаних сил (ООС) заявляє про спроби бойовиків зірвати процес розведення військ в Петровському Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Незважаючи на заяви про мирні ініціативи, російські окупаційні війська здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів. Так, зокрема в районі ділянки розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка і Петровське в Донецькій області збройні формування Російської Федерації дві доби поспіль ведуть вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік межі вищевказаної ділянки", - сказано в ньому.

Наголошується, що 15 листопада вдень противник вів вогонь з великокаліберного кулемета з напряму Вікторівки по українським позиціям в районі Новогнатівки.

Вранці 16 листопада протягом півгодини бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів по укріплень Об'єднаних сил неподалік Старогнатівки.

Також вогонь вівся за напрямом Петровського. "Ворог, ведучи вогонь з правого і лівого флангу за межами ділянки розведення, провокує нас на вогонь і розраховує зафіксувати обстріл в межах ділянки №3", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в подальшому російська сторона планує використовувати ці матеріали для звинувачень України на світовій арені у порушенні мирного процесу.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки.

В Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

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