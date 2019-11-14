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14 ноября 2019, четверг, 23:31 491
Внешняя политика 2019-11-14T23:37:39+02:00
Українські Новини
Путин хочет, чтобы войска развели на Донбассе по всей линии

Путин хочет, чтобы войска развели на Донбассе по всей линии

Минские соглашения, Украино-российские отношения, война на Донбассе, Разведение войск

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы разведение войск на Донбассе прошло как можно быстрее по всей линии и без двусмысленностей, вытекающих из заявлений министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Об этом Путин сказал на пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии, пишет "Украинская правда".

 "То, что произведено отведение сил в двух точках критических – это хорошо, мы это приветствуем. Приветствуем как действие украинских властей, так и как действие непризнанных республик… Надо развести по всей линии, так чтоб хоть пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно нужно сделать как можно быстрее... Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил, что Украина может вообще отказаться от Минских соглашений. Это как? Мы че тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там тогда может идти речь, я не понимаю. Это первое. Второе – мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования. И милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев "ЛНР" и "ДНР". Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется – нет", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки.

В Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

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