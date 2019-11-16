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16 ноября 2019, суббота, 08:15 144
Силовые структуры 2019-11-16T08:25:37+02:00
Українські Новини
Экс-глава "Microsoft Украина" стала замгендиректора "Укроборонпрома" Абромавичуса

Экс-глава "Microsoft Украина" стала замгендиректора "Укроборонпрома" Абромавичуса

Укроборонпром, Айварас Абромавичюс, Надежда Васильева
Надежда Васильева Фото: НВ
Надежда Васильева Фото: НВ

Бывшая глава "Microsoft Украина" Надежда Васильева была назначена заместителем по вопросам цифровизации у генерального директора "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса, который выступает за приватизацию непрофильных предприятий "Укроборонпрома".

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передают Українськi Новини.

Васильева стала уже восьмым заместителем Абромавичуса.

Деятельность чиновницы будет направлена на выполнение таких задач, как цифровая трансформация предприятий-членов концерна, построение виртуализированного совместного центра компетенций, трансфер технологий для совместных предприятий, создание киберподразделения для новых продуктов.

Надежда Васильева - кандидат экономических наук, магистр международного права. В 2014-2017 годах она была генеральным директором "Майкрософт Украина".

Как сообщали Українськi Новини, набсовет "Укроборонпрома" хочет увеличить зарплату его директору Абромавичусу в 18 раз до 1,5 млн гривен в месяц.

Тем временем больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром". 

В 2018 году в Украине начал работу Институт цифровых трансформаций.

Больше новостей о: Укроборонпром Айварас Абромавичюс Надежда Васильева

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