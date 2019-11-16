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16 листопада 2019, субота, 08:15 4
Силові структури 2019-11-16T08:28:33+02:00
Українські Новини
Екс-глава "Microsoft Україна" стала заступником гендиректора "Укроборонпрому" Абромавічуса

Екс-глава "Microsoft Україна" стала заступником гендиректора "Укроборонпрому" Абромавічуса

Укроборонпром, Айварас Абромавічус, Надія Васильєва
Надія Васильєва. Фото: НВ
Надія Васильєва. Фото: НВ

Колишню главу "Microsoft Україна" Надію Васильєву було призначено заступником з питань цифровізації у генерального директора "Укроборонпром" Айвараса Абромавічуса.

Про це повідомила прес-служба підприємства, передають Українські Новини.

Васильєва стала вже восьмим заступником Абромавічуса.

Діяльність чиновниці буде спрямована на виконання таких завдань, як цифрова трансформація підприємств-членів концерну, побудова віртуализованого спільного центру компетенцій, трансфер технологій для спільних підприємств, створення кіберпідрозділу для нових продуктів.

Надія Васильєва - кандидат економічних наук, магістр міжнародного права. В 2014-2017 роках вона була генеральним директором "Майкрософт Україна".

Як повідомляли Українські Новини, наглядової ради "Укроборонпрому" хоче збільшити зарплату його директору Абромавичусу у 18 разів до 1,5 млн гривень в місяць.

Тим часом більше всіх заборгували по виплаті зарплати у Києві на підприємствах "Укроборонпром".

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