Абромавичус за приватизацию непрофильных предприятий "Укроборонпрома"

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выступает за передачу Фонду государственного имущества и последующую приватизацию непрофильных предприятий концерна.

Об этом он сказал в ходе совещания в Харькове, передают Українськi Новини.

"Вчера у меня прошла встреча с руководителем ФГИ. У нас сейчас 137 предприятий, большое количество из них ничего общего с "Укроборонпромом" не имеют и не должны иметь в будущем, они мешают развитию здоровых компаний в системе концерна. У нового руководителя ФГИ совершенно другой подход, они готовы забрать в том числе и проблемные неактивные предприятия с судебными тяжбами, с долгами. Поэтому следующий набсовет "Укроборонпрома" 26 ноября выяснит и после этого предложит Кабмину какие предприятия, в достаточно большом количестве, которые не производят ничего для наших военных, передать в ФГИ", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, набсовет "Укроборонпрома" хочет увеличить зарплату его директору Абромавичусу в 18 раз до 1,5 млн гривен в месяц.

Тем временем больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром".