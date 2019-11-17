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17 ноября 2019, воскресенье, 09:01 427
Афиша 2019-11-17T09:02:10+02:00
Українські Новини
День студента-2019: где отметить

День студента-2019: где отметить

Выходные, Афиша, День студента, Куда пойти в Киеве
Вечеринка. Фото: Фото: pixabay
Вечеринка. Фото: Фото: pixabay

Международный день студента отмечается уже сегодня 17 ноября и выходные обещают быть теплыми. Именно для того, чтобы зажечь молодежь праздничным настроением, подготовлены всевозможные вечеринки и фестивали.

О том, где отметить День студента в Киеве, расскажут Українські Новини.

День студента на ВДНХ

STUDANCE – это невероятный музыкальный фестиваль, приуроченный к Международному дню студента. Уже 5 лет подряд фестиваль приветствует всех желающих отметить праздник, становясь практически центром событий. 16 ноября на сцене появятся свыше 30 представителей киевской электро- и поп-сцены.

Стоимость билета – 350 гривен.

Вечеринка в ATLAS

Популярная концертная площадка ATLAS организовывает 16 ноября вечеринку STUDENT FAMILY, обещая теплую, прямо-таки семейную атмосферу, а также студентские цены на все.

Стоимость билета – от 150 гривен.

Студентская вечеринка в Киеве

Ко Дню студента кафе 3B Republic предлагает не только скидки, достигающие 25%, но и незабываемый вечер для нынешних и бывших студентов с живой музыкой, разнообразным меню и студентскими конкурсами за призы.

Вход свободный.

День студента в SODAbar

Ресторан SODAbar приглашает всех желающих заглянуть 16 ноября на праздничный вечер в честь Дня студента. Заведение порадует многочисленными видами содовой и креативными блюдами, а также бурлящей энергией.

Вход свободный.

Помимо этого, на выходных в Киеве будут давать концерты следующие исполнители: 16 ноября – Артем Пивоваров, а 17 ноября – группы "Нервы" и "Антитела", а также Ivan Dorn.

Для любителей спокойного отдыха подойдет поход на хороший фильм. Не так давно появились актуальные новинки: "Ангелы Чарли", "Доктор Сон", "Сирота Бруклин".

Напомним, что в ноябре много праздничных дат – читайте больше о ближайших праздниках – Дне студента, Черной пятнице и других.

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