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17 ноября 2019, воскресенье, 06:00 102
Общество 2019-11-17T06:00:02+02:00
Українські Новини
Сегодня отмечается День студента: история праздника

Сегодня отмечается День студента: история праздника

Украина, История, Праздник, День студента
День студента. Фото: pixabay
День студента. Фото: pixabay

Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день студента. Українські Новини расскажут об истории праздника.

День студента называют еще днем международной солидарности студентов. А праздновать его начали еще с 1939 года.

16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, кроме того был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы.

17 ноября рано утром немцы окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в тюрьме.

Спустя два года, в 1941 году, в Лондоне прошла Международная встреча студентов, которые боролись против нацизма. По предложению чехословацкого коммуниста Отто Шлинга было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День студента.

Ранее Українські Новини рассказали, где можно отметить День студента в Киеве


Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на День студента

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