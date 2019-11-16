День студента-2019: де відсвяткувати в Києві

Міжнародний день студента відзначається 17 листопада і вихідні обіцяють бути спекотними. Саме для того, щоб запалити молодь святковим настроєм, підготовлені різноманітні вечірки та фестивалі.

Про те, де відзначити День студента в Києві, розкажуть Українські Новини.

День студента на ВДНГ

STUDANCE – це неймовірний музичний фестиваль, приурочений до Міжнародного дня студента. Вже 5 років поспіль фестиваль вітає усіх бажаючих відзначити свято, стаючи практично центром подій. 16 листопада на сцені з'являться понад 30 представників київської електро- і поп-сцени.

Вартість квитка – 350 гривень.

Вечірка в ATLAS

Популярна концертний майданчик ATLAS організовує 16 листопада вечірку STUDENT FAMILY, обіцяючи теплу, навіть сімейну атмосферу, а також студентські ціни на все.

Вартість квитка – від 150 гривень.

Студентська вечірка в Києві

До Дня студента кафе 3B Republic пропонує не тільки знижки, що досягають 25%, але і незабутній вечір для нинішніх та колишніх студентів з живою музикою, різноманітним меню і студентськими конкурсами з призи.

Вхід вільний.

День студента в SODAbar

Ресторан SODAbar запрошує всіх охочих зазирнути 16 листопада на святковий вечір на честь Дня студента. Заклад порадує численними видами содової і креативними стравами, а також вируючою енергією.

Вхід вільний.

Крім цього, на вихідних у Києві будуть давати концерти наступні виконавці: 16 листопада – Артем Пивоваров, а 17 листопада – групи "Нерви" і "Антитіла", а також Ivan Dorn.

Для любителів спокійного відпочинку підійде похід на хороший фільм. Не так давно з'явилися актуальні новинки: "Ангели Чарлі", "Доктор Сон", "Сирота Бруклін".

Як повідомляли Українські Новини, на День студента погода обіцяє бути сонячною.

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