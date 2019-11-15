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15 ноября 2019, пятница, 17:41 183
Внешняя политика 2019-11-15T17:42:25+02:00
Українські Новини
Гончарук улетает в Лондон на следующей неделе

Гончарук улетает в Лондон на следующей неделе

Великобритания, ЕБРР, Лондон, Премьер-министр, Рабочий визит, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук 21-22 ноября посетит с рабочим визитом Лондон (Великобритания) для участия в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для стран-членов Восточного партнерства (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Армения).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українські Новини.

Саммит состоится в Лондоне 22 ноября.

Гончарук также проведет ряд двухсторонних встреч с лидерами стран-членов членов Восточного партнерства, руководством ЕБРР и представителями международного и британского бизнеса.

Кроме этого, премьер выступит на мероприятии Королевского института международных дел Chatham House "Ukraine’s Reform Agenda: Shaping the Future.

Объем портфеля ЕБРР в Украине составляет 3,86 млрд евро, а операционные активы (фактически выбранные средства по открытым проектам) составляют 2,08 млрд евро. Ожидается, что по итогам 2019 года Украина займет первое место по объемам годовых инвестиций ЕБРР.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский надеется, что ЕБРР увеличит ежегодные инвестиции до €1 млрд в течение трех лет. Также ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,3%.

Тем временем с начала года ЕБРР инвестировал в проекты в Украине на 1 млрд долларов.

Больше новостей о: Великобритания ЕБРР Лондон Премьер-министр Рабочий визит Алексей Гончарук

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