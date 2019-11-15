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15 ноября 2019, пятница, 16:23 64
Внешняя политика 2019-11-15T16:24:33+02:00
Українські Новини
Встречу помощника Зеленского и экс-советника Трампа засняли на видео

Встречу помощника Зеленского и экс-советника Трампа засняли на видео

США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Трамп, Брайан Ланза
Андрей Ермак, Даша Заривная и Брайан Ланза. Фото: Украинская правда
Андрей Ермак, Даша Заривная и Брайан Ланза. Фото: Украинская правда

В объектив попали помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и Брайан Ланза, которые встретились в одном из стейк-хаусов в Киеве.

Соответствующее видео неизвестный источник выложил на канале на YouTube.

Встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской.

Скриншот:ONE_ OF_THEMАндрей Ермак и Брайан Ланза. Скриншот: YouTube/ONE_ OF_THEM

Майкл Вайс, соавтор в New York Times, в своем Twitter написал, что Ланца в настоящее время является управляющим директором в "Mercury", лоббистской фирме, и он сказал, что в Украине он находится для развития бизнеса. 

Журналист также выдвинул подозрение о том, что Ланца может быть новым неофициальным каналом связи между Белым Домом и Офисом Президента Украины.

"Поездка в Украину "по делам", в конце концов, очень удобное прикрытие. Но ... Известно также, что Ланца преувеличивает свою связь и влияние на Трампа", - добавил Вайс.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского приказали не пускать украинских дипломатов на встречу с представителями США. 

Напомним,про список советников и помощников Зеленского и о тех, кто попал в ближний круг Президента.

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