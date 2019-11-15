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15 листопада 2019, пʼятниця, 16:23 7
Зовнішня політика 2019-11-15T17:45:03+02:00
Українські Новини
Зустріч помічника Зеленського та екс-радника Трампа зняли на відео

Зустріч помічника Зеленського та екс-радника Трампа зняли на відео

США, Трамп, Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Брайян Ланза
Андрій Єрмак, Даша Заривная і Брайан Ланза. Фото: Українська правда
Андрій Єрмак, Даша Заривная і Брайан Ланза. Фото: Українська правда

В об'єктив потрапили помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак і Брайан Ланза, які зустрілися в одному з стейк-хаусів у Києві.

Відповідне відео невідомий джерело виклав на каналі на YouTube.

Зустріч офіційного помічника Зеленського та американського лобіста відбулася увечері 13 листопада в київському ресторані "Гудман" на вулиці Жилянській.

Скріншот:ONE_ OF_THEMАндрій Єрмак і Брайан Ланза. Скріншот: YouTube/ONE_ OF_THEM

Майкл Вайс, співавтор в New York Times, у своєму Twitter написав, що Ланца в даний час є директором в "Mercury", лобістській фірмі, і він сказав, що в Україні він знаходиться для розвитку бізнесу.

Журналіст висунув підозра про те, що Ланца може бути новим неофіційним каналом зв'язку між Білим Будинком і Офісом Президента України.

"Поїздка в Україну "по справах", зрештою, дуже зручне прикриття. Але ... Відомо також, що Ланца перебільшує свій зв'язок і вплив на Трампа", - додав Вайз.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського наказали не пускати українських дипломатів на зустріч з представниками США.

Нагадаємо,про список радників і помічників Зеленського і про тих, хто потрапив у ближній круг Президента.

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