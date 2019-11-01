У Зеленского приказали не пускать украинских дипломатов на встречу с представителями США, - экс-посол

На встречу бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка, которого Андрей Богдан назвал влиятельным политиком, и помощника Президента Украины Андрея Ермака с представителями Белого дома не были допущены дипломаты посольства Украины в США.

Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Радио НВ".

Встреча проходила 10 июля. По словам Чалого, соответствующие указания, согласно имеющейся информации, поступили из Офиса Президента Владимира Зеленского.

"Я должен был быть на этой встрече в качестве посла, ...но, пройдя уже через (службу, - ред.) безопасности Белого дома, зайдя в здание Совета национальной безопасности (США, - ред.), мне было сказано, что дипломаты (не только посол, а дипломаты посольства) не должны участвовать в этой встрече. ...Я выполнил это поручение, потому что ссылка была, что это поручение из Киева, то есть из Офиса Президента (причем не из Министерства иностранных дел)", - рассказал дипломат.

По словам Чалого, он описал произошедшее в официальной переписке с внешнеполитическим советником главы украинского МИД Вадима Пристайко. Однако, как предполагает Чалый, "другие люди" ознакомили с этим письмом и самого Президента Зеленского.

"Таким образом, я зафиксировал с этого момента, с 10 числа (июля, - ред.), что дипломаты фактически были отстранены от подготовки визита Президента и от общения на высшем уровне", - подчеркнул Чалый.

Помимо этого, дипломат также добавил, что с 10 июля в официальном общении между США и Украиной начали применяться "какие-то другие методы работы", кроме как через посольства стран.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил посла в США Чалого. Позже Чалый заявил, что публикация разговора с Трампом уберегла Зеленского от еще больших проблем.