Помощник Зеленского Ермак встретился в Киеве с экс-советником Трампа

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался в Киеве с американским лоббистом Брайаном Ланза, который помогал снять американские санкции с российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом сообщает Украинская правда.

Встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста, свидетелем которой был журналист УП, состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской.

Сначала Ланза проводил время в компании помощницы Ермака, а около 22 часов к ним присоединился и сам помощник Зеленского.

О чем говорили Ермак и приближенный к Дональду Трампу лоббист, неизвестно. Издание обратились за комментарием к самому Ермаку и его пресс-службе.

Также издание сообщает со ссылкой на СNN, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.

До этого Ланза был советником Дональда Трампа во время его президентской избирательной кампании. Как сообщают американские СМИ, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщали, что Андрей Ермак имеет деловые отношения с россиянином Рахамимом Эмануиловим. В свою очередь Эмануилов через российский "Интерпромбанк" имеет связи с членом правящей партии "Единая Россия" и сенатором от Камчатки Валерием Пономаревым.

А последний является зятем заместителя аппарата правительства России Сергея Приходько. Того самого, который отдыхал на яхте с Дерипаской, когда олигарха сопровождала скандальная эскорт-работница Анатасия Рыбка.

Напомним, ранее Українські Новини писали про список советников и помощников Зеленского. Кто попал в ближний круг Президента.