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15 ноября 2019, пятница, 16:00 28
Верховная Рада и партии 2019-11-15T16:06:39+02:00
Українські Новини
Бойко заявил, что монобольшинство приняло бюджет бедности

Бойко заявил, что монобольшинство приняло бюджет бедности

Бюджет, Оппозиционная платформа – За жизнь, Юрий Бойко, Госбюджет-2020
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, что монобольшинство приняло бюджет бедности.

Об этом Бойко сказал в кулуарах Верховной Рады, комментируя принятие Государственного бюджета на 2020 год, сообщает сайт платформы.

Он подчеркнул, что бюджет в том виде, в котором он был принят, – консервирует бедность, которая была в стране последние пять лет.

"Тарифный геноцид, увеличение выплат силовым структурам и уменьшение социальных выплат, колоссальная нагрузка по внешним выплатам без проведения переговоров об их реструктуризации – все это показало, что такой бюджет является позорным", – сказал Юрий Бойко.

Парламентарий напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала 221 правку к проекту бюджета, однако только одна из них была учтена.

"Это продолжение позорной практики формирования бюджета под строительство полицейского государства с бедным населением. Поэтому мы за него не голосовали", – подчеркнул сопредседатель фракции.

Как сообщали Українські Новини, Бойко назвал грандиозной аферой попытку Зеленского открыть рынок земли. Также Бойко назвал бюджет-2020 "тарифным геноцидом".

Тем временем на расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.

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