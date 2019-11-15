Бойко заявил, что монобольшинство приняло бюджет бедности

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, что монобольшинство приняло бюджет бедности.

Об этом Бойко сказал в кулуарах Верховной Рады, комментируя принятие Государственного бюджета на 2020 год, сообщает сайт платформы.

Он подчеркнул, что бюджет в том виде, в котором он был принят, – консервирует бедность, которая была в стране последние пять лет.

"Тарифный геноцид, увеличение выплат силовым структурам и уменьшение социальных выплат, колоссальная нагрузка по внешним выплатам без проведения переговоров об их реструктуризации – все это показало, что такой бюджет является позорным", – сказал Юрий Бойко.

Парламентарий напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала 221 правку к проекту бюджета, однако только одна из них была учтена.

"Это продолжение позорной практики формирования бюджета под строительство полицейского государства с бедным населением. Поэтому мы за него не голосовали", – подчеркнул сопредседатель фракции.

Как сообщали Українські Новини, Бойко назвал грандиозной аферой попытку Зеленского открыть рынок земли. Также Бойко назвал бюджет-2020 "тарифным геноцидом".

Тем временем на расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.