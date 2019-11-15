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15 листопада 2019, пʼятниця, 14:49 8
Політика 2019-11-15T14:50:28+02:00
Українські Новини
Новий закон про особливий статус Донбасу потрібно прийняти до 2020, - Разумков

Новий закон про особливий статус Донбасу потрібно прийняти до 2020, - Разумков

Донбас, Особливий статус Донбасу, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що новий закон про особливий статус Донбасу потрібно прийняти до кінця 2019 року.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Фокус", передають Українські Новини.

"Закон про особливий статус Донбасу потрібно буде прийняти до Нового року, оскільки нинішній діє до кінця 2019-го", - сказав він.

Крім цього, голова Ради вважає, що нереально за півтора місяця прийняти пакет законів про народовладдя, частина з яких потребує змін до Конституції, а потім провести всеукраїнський референдум щодо Донбасу.

При цьому він підкреслив, що в парламенті працюють над окремими законопроектами про всеукраїнський референдум, місцеві референдуми, реколи (відгуки депутатів) і народне вето на закони, прийняті Радою.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявляє, що новий закон про особливий статус Донбасу депутати напишуть разом з громадськістю.

Тим часом, тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України.

Також за даними соцопитування, українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленському.

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