Новий закон про особливий статус Донбасу потрібно прийняти до 2020, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що новий закон про особливий статус Донбасу потрібно прийняти до кінця 2019 року.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Фокус", передають Українські Новини.



"Закон про особливий статус Донбасу потрібно буде прийняти до Нового року, оскільки нинішній діє до кінця 2019-го", - сказав він.



Крім цього, голова Ради вважає, що нереально за півтора місяця прийняти пакет законів про народовладдя, частина з яких потребує змін до Конституції, а потім провести всеукраїнський референдум щодо Донбасу.



При цьому він підкреслив, що в парламенті працюють над окремими законопроектами про всеукраїнський референдум, місцеві референдуми, реколи (відгуки депутатів) і народне вето на закони, прийняті Радою.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявляє, що новий закон про особливий статус Донбасу депутати напишуть разом з громадськістю.



Тим часом, тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України.



Також за даними соцопитування, українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленському.