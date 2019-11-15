У МОЗ заявили, що в Україну поставлено 200 флаконів сироваток проти дифтерії

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявляє, що на сьогодні в Україну було поставлено 200 флаконів сироваток проти дифтерії. Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передають Українські Новини. "На сьогодні в Україну поставлено 200 сироваток", - сказала вона. За її словами, вказаної кількості сироваток достатньо і вони рівномірно розподілені по регіонах. Як повідомляли Українські Новини, в Ужгороді з лікарні виписали останніх двох студентів, госпіталізованих з дифтерією. Тим часом в Україні можлива епідемія дифтерії, лише половина українців зробили щеплення. Через катастрофічний рівень вакцинації Україні загрожують страшні епідемії поліомієліту, кору та дифтерії. Крім того, був опублікований графік вакцинації в Україні: коли і які щеплення треба робити дітям і дорослим. Також в Україні зафіксували перший випадок поліомієліту. Потрібно знати симптоми, міфи та профілактику захворювання, щоб уберегти себе і своїх рідних.