підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 листопада 2019, пʼятниця, 12:11 6
Медицина 2019-11-15T13:15:02+02:00
Українські Новини
У МОЗ заявили, що в Україну поставлено 200 флаконів сироваток проти дифтерії

У МОЗ заявили, що в Україну поставлено 200 флаконів сироваток проти дифтерії

Сироватка, Дифтерія, Зоряна Скалецька
Дифтерія. Фото: pixabay.com
Дифтерія. Фото: pixabay.com

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявляє, що на сьогодні в Україну було поставлено 200 флаконів сироваток проти дифтерії.

Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"На сьогодні в Україну поставлено 200 сироваток", - сказала вона.

За її словами, вказаної кількості сироваток достатньо і вони рівномірно розподілені по регіонах.

Як повідомляли Українські Новини, в Ужгороді з лікарні виписали останніх двох студентів, госпіталізованих з дифтерією.

Тим часом в Україні можлива епідемія дифтерії, лише половина українців зробили щеплення. Через катастрофічний рівень вакцинації Україні загрожують страшні епідемії поліомієліту, кору та дифтерії.

Крім того, був опублікований графік вакцинації в Україні: коли і які щеплення треба робити дітям і дорослим.

Також в Україні зафіксували перший випадок поліомієліту. Потрібно знати симптоми, міфи та профілактику захворювання, щоб уберегти себе і своїх рідних.

Більше новин про: Сироватка Дифтерія Зоряна Скалецька

Архів
Новини
"Райффайзен Банк Аваль" має намір внести заставу за голову правління Писарука 13:16
Порушник з бази Інтерполу. Фото: Держприкордонслужба
В Одеській області затримали чоловіка в рясі священика, якого розшукує Інтерпол 13:11
"Союз птахівників України" виступив на захист агрохолдингу "Авангард" Олега Бахматюка 13:11
Порошенко після ігнорування ДБР, не з'явився на допит і в ГПУ 13:01
Трамп визнав хабарництво, - спікер Палати представників 12:56
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Київрада пропонує закріпити українську мову жестів на законодавчому рівні 16:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok