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15 ноября 2019, пятница, 11:46 103
Верховная Рада и партии 2019-11-15T13:30:03+02:00
Українські Новини
В "Слуге народа" рассказали, кто может заменить Скороход и Полякова

В "Слуге народа" рассказали, кто может заменить Скороход и Полякова

Слуга народа, Анна Скороход, Антон Павленко
Верховная Рада. Фото: @verkhovna_rada
Верховная Рада. Фото: @verkhovna_rada

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде рассматривает возможность замены исключенных членов фракции Антона Полякова и Анны Скороход другими внефракционными депутатами.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передают Українські Новини.

Изначально журналистам об этом сообщила Анна Скороход.

"Нам только что объявили, что из внефракционных 2 человека зайдут вместо нас. Кто, мы не знаем", - сказала она.

Ее слова подтвердил Корниенко.

"Есть такая возможность, есть много внефракционных, которые желают стать командой "Слуги народа". Я не буду сейчас разглашать, но будет проверка, будет собеседование. Я думаю, решение фракции будет по этому поводу", - отметил первый зампредседателя "Слуги народа".

Депутат также отметил, что члены комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг передадут правоохранителям сведения о противоправных действиях Скороход.

Как сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде решила исключить депутатов Анну Скороход и Антона Полякова из фракции.

Также Українські Новини писали о том, за что депутата Скороход хотели исключить из фракции "Слуга народа".

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