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15 ноября 2019, пятница, 10:35 3283
Политика 2019-11-15T10:35:32+02:00
Українські Новини
Пранкер "Джокер" извинился перед Рябошапкой

Пранкер "Джокер" извинился перед Рябошапкой

Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, пранкер Джокер
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин

Пранкер "Джокер" извинился перед генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, которого представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук призывала наказать пранкера, за использование его фото в переписке с депутатами Рады.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Настоящее время", передают Українськi Новини.

"Вас беспокоит Джокер. Хотим извиниться, что использовали Ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся это было не зря", - свидетельствует фото сообщения, которое "Джокер" прислал Рябошапке.

Сообщение Сообщение "Джокера" Рябошапке. Фото: Настоящее время

Рябошапка считает, что пранкер, видимо, хотел извиниться и объяснить мотивы своих поступков.

При этом генпрокурор не ответил на сообщение.

Как сообщали Українські Новини, "Джокер" публиковал личные переписки с председателем комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богданом Яременко и заместителем председателя фракции Николаем Тищенко (оба - "Слуга народа"), а также с экс-руководителем Института Национальной памяти Владимиром Вятровичем и депутатом Максимом Бужанским.

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