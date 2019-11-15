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15 листопада 2019, пʼятниця, 10:35 79
Політика 2019-11-15T21:30:08+02:00
Українські Новини
Пранкер "Джокер" вибачився перед Рябошапкою

Пранкер "Джокер" вибачився перед Рябошапкою

Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Пранкер Джокер
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін

Пранкер "Джокер" вибачився перед генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, якого представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук закликала покарати пранкера, за використання його фото в листуванні з депутатами Ради.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", передають Українські Новини.

"Вас турбує Джокер. Хочемо вибачитися, що використовували Ваше фото для спілкування з депутатами і міністрами. Сподіваємося, що це було не даремно", - свідчить фото повідомлення, яке "Джокер" надіслав Рябошапці.

ПовідомленняПовідомлення "Джокера" Рябошапці. Фото: Настоящее время

Рябошапка вважає, що пранкер, мабуть, хотів вибачитися і пояснити мотиви своїх вчинків.

При цьому генпрокурор не відповів на це повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, "Джокер" публікував особисті листування з головою комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богданом Яременко та заступником голови фракції Миколою Тищенко (обидва - "Слуга народу"), а також з екс-керівником Інституту Національної пам'яті Володимиром В'ятровичем та депутатом Максимом Бужанским.

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