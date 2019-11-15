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15 ноября 2019, пятница, 09:32 595
Внешняя политика 2019-11-15T09:38:38+02:00
Українські Новини
Давление и шантаж не пройдет, - в МИДе прокомментировали отношения Украины и Венгрии

Давление и шантаж не пройдет, - в МИДе прокомментировали отношения Украины и Венгрии

МИД, Василий Боднар, Украина-НАТО, Украина-Венгрия
Василий Боднар. Фото:
Василий Боднар. Фото: "Сегодня"

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что Украина готова на компромиссы и учесть замечания для разблокировки Венгрией комиссии Украина-НАТО (КУН) на высшем уровне, однако не готова поддаваться на давление и шантаж.

Об этом Боднар сказал в интервью "Сегодня", отвечая на вопрос о "плане Б" на случай, если Венгрия не разблокирует КУН.

"Для нас отношения с НАТО являются стратегическими. Мы декларируем желание присоединиться к НАТО, стать членом Альянса. Поэтому любые предостережения и замечания мы стараемся учитывать, но не политизировать. В данном случае, если это политическое давление или шантаж, для нас это неприемлемо. Мы это так же декларируем и нашим партнерам по НАТО о том, что мы готовы в рамках существующих обязательств выполнять свою часть, но не уступать национальными интересами. Если риторика Будапешта возвращается до 2017 года, мы должны что-то отменить, это не работает. Закон 2017 года об образовании отменен не будет. Закон о государственном языке отменен не будет. И мы так же призываем наших партнеров смотреть реалистично на сегодняшнюю Украину, которая, несмотря на вооруженную агрессию России, становится еще сильнее. Конечно давление и шантаж не пройдет. Мы готовы продолжать равноправные переговоры, готовы договариваться", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, после того, как МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за недружественных высказываний Сийярто, в Венгрии заявили, что отменят блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым".

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