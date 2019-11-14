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14 ноября 2019, четверг, 09:15 966
Президент 2019-11-14T09:16:40+02:00
Українські Новини
Отменили рабство: Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли

Отменили рабство: Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли

Рынок земли, Владимир Зеленский, Партия

Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов от Слуги народа за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram Зе! Команды.

"Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство", - сказал Зеленский.

По мнению Президента, "каждый украинец станет собственником своей земли".

Зеленский также добавил, что, по его мнению, про открытие рынка земли обязательно будет написано в учебниках истории.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении. Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине.

Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.

Больше новостей о: Рынок земли Владимир Зеленский Партия "Слуга народа"

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