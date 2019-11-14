підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 листопада 2019, четвер, 23:47 4
Верховна Рада і партії 2019-11-14T23:58:47+02:00
Українські Новини
Разумков заявив, що іноземці отримають доступ до ринку землі тільки після референдуму

Разумков заявив, що іноземці отримають доступ до ринку землі тільки після референдуму

Референдум, Мораторій на продаж землі, Ринок землі, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков. Скріншот трансляції 1+1
Дмитро Разумков. Скріншот трансляції 1+1

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що всеукраїнський референдум про доступ до ринку землі для іноземців буде проведено після прийняття нового законопроекту про народовладдя.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Референдум пройде, і тільки після цього референдуму українське суспільство визначиться, що він готовий або не готовий залучити або дати доступ іноземцям купувати українську землю або продавати корпоративні права. Цей ринок буде відкритий і для іноземців, але після референдуму", - сказав Разумков.

Разумков відзначив відсутність законодавчої бази для проведення такого референдуму.

"Сьогодні Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, з командою фахівців займається питанням... Там навіть не закон про референдум. Це буде закон про народовладдя, пакет законів про народовладдя. Там будуть місцеві референдуми, всенародні, re-call (відгуки) депутатів, там буде народне вето та ще інші речі", - заявив спікер.

Політик підкреслив, що тільки після прийняття такого документа буде можливим проведення референдуму про ринок землі.

Разумков вважає, що запуск ринку до референдуму дасть можливість українцям отримати досвід для прийняття рішення про надання права іноземцям купувати землі сільськогосподарського призначення.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024. Тим часом Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні. Зеленський подякував депутатам "Слуги народу" за те, що вони в першому читанні прийняли законопроект про відкриття ринку землі.

 

Більше новин про: Референдум Мораторій на продаж землі Ринок землі Дмитро Разумков

Архів
Новини
Разумков заявив, що іноземці отримають доступ до ринку землі тільки після референдуму 23:47
Путін хоче, щоб війська розвели на Донбасі по всій лінії 23:31
Експерт запропонував використовувати букмекерів для розвитку національного футболу 22:57
В Україні при прокаті документального фільму про Путіна замазали лице Міхалкова 22:00
Ідея Бородянського стимулювати журналістів писати доноси на колег тільки ускладнить ситуацію в медіа, - НСЖУ 21:44
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині 11:13
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки 10:52
В Україні є 12 тіньових способів обходу мораторію на продаж землі, - заступник міністра економіки 10:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok