Разумков заявив, що іноземці отримають доступ до ринку землі тільки після референдуму

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що всеукраїнський референдум про доступ до ринку землі для іноземців буде проведено після прийняття нового законопроекту про народовладдя.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Референдум пройде, і тільки після цього референдуму українське суспільство визначиться, що він готовий або не готовий залучити або дати доступ іноземцям купувати українську землю або продавати корпоративні права. Цей ринок буде відкритий і для іноземців, але після референдуму", - сказав Разумков.

Разумков відзначив відсутність законодавчої бази для проведення такого референдуму.

"Сьогодні Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, з командою фахівців займається питанням... Там навіть не закон про референдум. Це буде закон про народовладдя, пакет законів про народовладдя. Там будуть місцеві референдуми, всенародні, re-call (відгуки) депутатів, там буде народне вето та ще інші речі", - заявив спікер.

Політик підкреслив, що тільки після прийняття такого документа буде можливим проведення референдуму про ринок землі.

Разумков вважає, що запуск ринку до референдуму дасть можливість українцям отримати досвід для прийняття рішення про надання права іноземцям купувати землі сільськогосподарського призначення.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024. Тим часом Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні. Зеленський подякував депутатам "Слуги народу" за те, що вони в першому читанні прийняли законопроект про відкриття ринку землі.