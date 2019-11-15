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15 ноября 2019, пятница, 07:12 147
Lifestyle 2019-11-15T08:25:10+02:00
Українські Новини
Гороскоп покупок на сегодня: что нельзя покупать в пятницу

Гороскоп покупок на сегодня: что нельзя покупать в пятницу

Шопинг, советы астрологов, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп покупок

Помимо подробного гороскопа на сегодня астрологи дали советы, какие покупки в пятницу будут самыми удачными, а с какими стоит повременить. Список благоприятных покупок становится особенно актуален с наступлением Черной пятницы. Также вы можете проверить, насколько удачным был ваш выбор товаров накануне.  

Что советуют покупать астрологи 15 ноября

  • механические приборы и оборудование
  • бытовые инструменты: ножи, ножницы, молотки

Какие товары не стоит покупать 15 ноября

  • любые красивые вещи
  • стильная одежда
  • вещи зарубежного производства
  • дорогостоящие товары
  • фотоаппараты
  • оборудование для видеосъемки
  • предметы религиозного значения

Как сообщали Українські Новини, Черная пятница - рай для шопоголиков - проходит в пятницу в период с 23 по 29 ноября и привязана ко Дню благодарения в США, который отмечается в последний четверг ноября. В этот день открывается сезон рождественских покупок и магазины устраивают большие распродажи. Посмотрите, что готовят украинские участники и какие будут скидки. Также полезными будут советы для удачного шопинга.

Тем временем ​украинцы все чаще покупают в интернете, потому что так дешевле. 

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