Кому завтра повезет: астрологи сделали прогноз на пятницу

В пятницу, 14 ноября, звезды расположились таким образом, что каждый знак зодиака получит возможность чем-то увлечь себя. Если сравнить этот день с гороскопом на сегодня, то его следует провести в атмосфере добродушия и проявлять щедрость. Что прогнозируют астрологи овнам, тельцам, близнецам, ракам, львам, девам, весам, скорпионам, стрельцам, козерогам, водолеям, рыбам в последний рабочий день недели, читайте в гороскопе Українських Новин.

Овен (март 21 - апрель 20)

Ваше настроение в пятницу будет переживать качели. Вы можете быть более эмоциональными. Это могут быть как приятные переживания, так и тревожные. Главное, не накручивать себя. Постарайтесь не воспринимать что-либо слишком серьезно.

Телец (апрель 21 - май 21)

Сегодняшний темп жизни ускоряется, и ваша энергия ускоряется вместе с ним. Слова и идеи – основная валюта тельцов сейчас, поэтому используйте ее чаще. Если интересно что-то конкретное, займитесь именно тем делом. Если это книга, погрузитесь в нее.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Беспокойная энергия может сегодня влиять на вас. Конечно, это именно тот тип энергии, которым вы наслаждаетесь! Вы можете найти смысл практически в любом месте. Используйте этот навык в тандеме с остротой ума – это важно.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Это хороший день, чтобы поговорить о чувствах и потребностях. Большинство людей менее эмоциональны, чем обычно, включая и вас. Это поможет спокойно и рационально обсудить вопросы, которые в другой раз заставили бы вас всех волноваться. Вы можете использовать это влияние, чтобы обсудить проблему с вашим партнером или проанализировать проблему с вашим консультантом.

Лев (июль 23 - август 23)

Жизнь сегодня движется быстро, но вы достаточно быстры, чтобы идти в ногу с ней. Учитывая это, стоит пойти в спортзал. Упражнения помогут сконцентрировать ваши мысли и сделать подробный план задач на день.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Сегодня день идей. Исследуйте то, что вам интересно, особенно если вы никогда не думали об этом раньше. Быть спонтанным – это хорошо, хотя обычно вы не можете себе этого позволить! Единственная проблема – если хочется все и сразу, вам будет сложно сосредоточиться.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Это один из тех веселых, оптимистичных дней, когда вы обнаружите, что разговариваете, ну, почти со всеми. Незнакомцы на улице становятся старыми друзьями за пять минут -–это потому, что вы сейчас общительны. Светская беседа может привести к большим возможностям.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Вам не нужно много говорить. Вы предпочитаете более глубокие обсуждения важных тем и вопросов. Но некоторые дни сделаны для того, чтобы скользить по поверхности в разговоре, и это один из тех дней. К вечеру вы можете чувствовать себя так, будто весь день говорили – и все же вы не сказали ничего важного! Но это нормально, так бывает.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Это отличный день для мозгового штурма идей, но не лучший для реализации их в практическом смысле. Умственные связи происходят быстро, но они также быстро исчезают. Мысли мимолетны и расходятся, поэтому держите ручку и бумагу под рукой, чтобы записать лучшие.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Вы можете не достигнуть многого сегодня -– или то, что вы делаете, скорее всего, будет нематериальным. Лучше разобраться, что происходит. Общение с друзьями и коллегами важно в конце концов. А сегодняшняя энергия идеально подходит для разговора.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Вы сегодня в своей стихии. Ваш разум кипит идеями и возможностями. Общайтесь с другими людьми, потому что взаимодействие может принести удивительные возможности. Побалуйте себя немного интеллектуальной стимуляцией. Посмотрите, куда это вас приведет.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Сегодня рыбы могут быть слишком взволнованы, что это будет заметно со стороны. Вы можете постукивать ногой или барабанить пальцами, пытаясь сфокусироваться. В вашей голове слишком много интересных, отвлекающих идей! Или, возможно, вас отвлекают люди – друзья и коллеги, которые продолжают звонить или заходить. Не удивляйтесь, если вы не добьетесь большого успеха.

Напомним, для каких покупок сегодня благоприятный день и чего не стоит преобретать.