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14 ноября 2019, четверг, 09:55 26
Lifestyle 2019-11-14T09:59:03+02:00
Українські Новини
Гороскоп шопоголика: что советуют астрологи покупать сегодня

Гороскоп шопоголика: что советуют астрологи покупать сегодня

Гороскоп, Шопинг, советы астрологов, гороскоп покупок
Шопинг. Фото: pixabay
Шопинг. Фото: pixabay

Сегодня, 14 ноября, каждому знаку зодиака астрологи дали советы, как его провести как можно лучше. В то же время в общих чертах четверг должен быть с творческим уклоном - именно такой подход поможет решать все дела дома и на работе. Чего не скажеш о личной жизни. Астрологи рекомендуют сегодня не заводить новые знакомства, а со своим партнером избегать недоверия, не давать поводов для ревности.

Для любителей шопинга, тем более, что не за горами Черная пятница и магазины уже сейчас предлагают хорошие скидки, астрологи составили гороскоп покупок на сегодня.

Что советуют покупать астрологи 14 ноября

  • подарки для родителей, близких людей
  • зеркала
  • швейные иглы
  • товары для путешествий
  • товары для мужчин: бритвы, мужская одежда, изделия из металла, стали, оружие
  • товары для обучения
  • унитазы, туалетные принадлежности
  • изделия из пластика, пластмассы

Какие товары не стоит покупать 14 ноября

  • изделия из серебра
  • посуду
  • модные аксессуары
  • предметы искусства, дизайна
  • парфюмерия
  • пены для ванной

Напомним, Черная пятница традиционно проходит в последнюю неделю ноября и привязана к Дню благодарения в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. В этот день открывается сезон рождественских покупок и магазины устраивают большие распродажи. Посмотрите, что готовят украинские участники и какие будут скидки. Также полезными будут советы для удачного шопинга.

Тем временем ​украинцы все чаще покупают в интернете, потому что так дешевле. 

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