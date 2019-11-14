Гороскоп шопоголика: что советуют астрологи покупать сегодня

Сегодня, 14 ноября, каждому знаку зодиака астрологи дали советы, как его провести как можно лучше. В то же время в общих чертах четверг должен быть с творческим уклоном - именно такой подход поможет решать все дела дома и на работе. Чего не скажеш о личной жизни. Астрологи рекомендуют сегодня не заводить новые знакомства, а со своим партнером избегать недоверия, не давать поводов для ревности.

Для любителей шопинга, тем более, что не за горами Черная пятница и магазины уже сейчас предлагают хорошие скидки, астрологи составили гороскоп покупок на сегодня.

Что советуют покупать астрологи 14 ноября

подарки для родителей, близких людей

зеркала

швейные иглы

товары для путешествий

товары для мужчин: бритвы, мужская одежда, изделия из металла, стали, оружие

товары для обучения

унитазы, туалетные принадлежности

изделия из пластика, пластмассы

Какие товары не стоит покупать 14 ноября

изделия из серебра

посуду

модные аксессуары

предметы искусства, дизайна

парфюмерия

пены для ванной

Напомним, Черная пятница традиционно проходит в последнюю неделю ноября и привязана к Дню благодарения в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. В этот день открывается сезон рождественских покупок и магазины устраивают большие распродажи. Посмотрите, что готовят украинские участники и какие будут скидки. Также полезными будут советы для удачного шопинга.

Тем временем ​украинцы все чаще покупают в интернете, потому что так дешевле.