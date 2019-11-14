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14 ноября 2019, четверг, 19:13 33
Европа 2019-11-14T20:45:02+02:00
Українські Новини
В Германии раскрыли сеть нелегального трудоустройства украинцев

В Германии раскрыли сеть нелегального трудоустройства украинцев

Германия, нелегальное трудоустройство

Полиция Германии раскрыла организованную преступную группировку, занимавшуюся нелегальным трудоустройством граждан Украины. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Представитель полиции в Ганновере заявил, что 13 ноября правоохранители провели спецоперацию по нейтрализации этой преступной сети в шести федеральных землях.

К рейду привлекли 510 сотрудников полиции. В рамках спецоперации проводились масштабные обыски нескольких десятков домов и производственных помещений в Северной Саксонии, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне, Северном Рейне-Вестфалии, Бранденбурге и Рейнланд-Пфальце. Также было выдано несколько ордеров на арест.

 

Среди задержанных - 52-летний мужчина, который считается одним из руководителей преступной группировки. Следователи до сих пор пытаются определить истинное количество участников группировки. Во время спецоперации правоохранители конфисковали многочисленные доказательства - ноутбуки, мобильные телефоны, документы, наличные и целый арсенал оружия.

По данным полиции, группа преступников привлекала в Германию работников из Восточной Европы, преимущественно из Украины, приезжавших в страну якобы с туристической целью, но потом остававшихся для трудовой деятельности, хотя по закону не имели на это права.

Злоумышленники выдавали им фальшивые документы и удостоверения для прохождения регистрации в местных органах власти и в социальных и страховых службах.

Кроме того, преступная группировка имела собственное агентство, которое помогало украинцам нелегально трудоустроиться, а также оказывало поддержку с поиском жилья вблизи места работы.

Украинцев трудоустраивали в различных сферах, в том числе и на производстве. Данных о привлечении украинских граждан к проституции нет, добавили в полиции.

Как сообщали Українські новини, в Польше работает почти 900 тысяч украинских заробитчан.

украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году. В то же время, Венгрия приняла согласно последней статистике 43 881 заробитчан и большинство из них - украинцы.

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