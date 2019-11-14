В Германии раскрыли сеть нелегального трудоустройства украинцев

Полиция Германии раскрыла организованную преступную группировку, занимавшуюся нелегальным трудоустройством граждан Украины. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Представитель полиции в Ганновере заявил, что 13 ноября правоохранители провели спецоперацию по нейтрализации этой преступной сети в шести федеральных землях.

К рейду привлекли 510 сотрудников полиции. В рамках спецоперации проводились масштабные обыски нескольких десятков домов и производственных помещений в Северной Саксонии, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне, Северном Рейне-Вестфалии, Бранденбурге и Рейнланд-Пфальце. Также было выдано несколько ордеров на арест.

Среди задержанных - 52-летний мужчина, который считается одним из руководителей преступной группировки. Следователи до сих пор пытаются определить истинное количество участников группировки. Во время спецоперации правоохранители конфисковали многочисленные доказательства - ноутбуки, мобильные телефоны, документы, наличные и целый арсенал оружия.

По данным полиции, группа преступников привлекала в Германию работников из Восточной Европы, преимущественно из Украины, приезжавших в страну якобы с туристической целью, но потом остававшихся для трудовой деятельности, хотя по закону не имели на это права.

Злоумышленники выдавали им фальшивые документы и удостоверения для прохождения регистрации в местных органах власти и в социальных и страховых службах.

Кроме того, преступная группировка имела собственное агентство, которое помогало украинцам нелегально трудоустроиться, а также оказывало поддержку с поиском жилья вблизи места работы.

Украинцев трудоустраивали в различных сферах, в том числе и на производстве. Данных о привлечении украинских граждан к проституции нет, добавили в полиции.

Как сообщали Українські новини, в Польше работает почти 900 тысяч украинских заробитчан.

украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году. В то же время, Венгрия приняла согласно последней статистике 43 881 заробитчан и большинство из них - украинцы.