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14 листопада 2019, четвер, 19:13 6
Європа 2019-11-14T20:00:03+02:00
Українські Новини
У Німеччині розкрили мережу нелегального працевлаштування українців

У Німеччині розкрили мережу нелегального працевлаштування українців

Німеччина, Нелегальне працевлаштування

Поліція Німеччини викрила організовану злочинну групу, що займалася нелегальним працевлаштуванням громадян України. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Представник поліції в Ганновері заявив, що 13 листопада правоохоронці провели спецоперацію з нейтралізації цієї злочинної мережі у шести федеральних землях.

До рейду залучили 510 співробітників поліції. У рамках спецоперації проводилися масштабні обшуки кількох десятків будинків та виробничих приміщень у Північній Саксонії, Бремен, Шлезвіг-Гольштейн, Північному Рейні-Вестфалії, Бранденбурзі і Рейнланд-Пфальці. Також було видано декілька ордерів на арешт.

 

Серед затриманих - 52-річний чоловік, який вважається одним з керівників злочинного угруповання. Слідчі досі намагаються визначити справжню кількість учасників угруповання. Під час спецоперації правоохоронці конфіскували численні докази - ноутбуки, мобільні телефони, документи, готівкові і цілий арсенал зброї.

За даними поліції, група злочинців привертала до Німеччини працівників зі Східної Європи, переважно з України, які приїжджали в країну нібито з туристичною метою, але потім залишалися для трудової діяльності, хоча за законом не мали на це права.

Зловмисники видавали їм фальшиві документи і посвідчення для проходження реєстрації в місцевих органах влади і в соціальних і страхових службах.

Крім того, злочинне угруповання мала власне агентство, яке допомагало українцям нелегально працевлаштуватися, а також надавало підтримку з пошуком житла поблизу місця роботи.

Українців працевлаштовували в різних сферах, в тому числі і на виробництві. Даних про залучення українських громадян до проституції немає, додали в поліції.

Як повідомляли Українські новини, в Польщі працює майже 900 тисяч українських заробітчан.

українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році. У той же час, Угорщина прийняла згідно з останньою статистикою 43 881 заробітчан і більшість з них - українці.

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