За 9 месяцев 2019 экспорт услуг увеличился и превысил импорт на $4,2 млрд

В январе-сентябре 2019 года экспорт услуг превысил импорт на 4 227,6 млн долларов. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, экспорт услуг в январе-сентябре 2019 года составил 8 951,7 млн долларов, увеличившись на 4,8%, или на 410 млн долларов по сравнению с 1-м полугодием 2018 года.

Импорт услуг составил 4 724,1 млн долларов, увеличившись на 3%, или на 137,6 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

Экспорт Импорт январь-сентябрь 2019 в % к январю-сентябрю 2018 январь-сентябрь 2019 в % к январю-сентябрю 2018 Услуги, всего 8951,7 104,8 4724,1 103,0 Услуги по переработке материальных ресурсов 1207,4 97,7 1,9 92,1 Услуги для переработки товаров во внутренней экономике 5,2 91,9 0,1 146,8 Услуги для переработки товаров за границей 1202,2 97,7 1,8 90,8 Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям 170,1 101,9 59,7 100,9 Транспортные услуги, в том числе 4553,1 104,6 1082,5 101,6 Морской транспорт, всего 409,9 107,0 188,0 122,6 Речной транспорт, всего …* …* 0,2 48,1 Воздушный транспорт, всего 1082,5 119,6 538,5 106,8 Железнодорожный транспорт, всего 359,4 88,0 182,9 86,0 Автомобильный транспорт, всего 224,0 98,0 97,8 93,2 Трубопроводный транспорт 2231,8 101,2 42,6 70,8 Передача электроэнергии …* …* - - Другой транспорт 185,3 110,5 18,0 106,6 Услуги почтовой и курьерской службы 31,9 115,4 14,5 110,6 Путешествия 227,9 101,3 988,5 126,3 Строительные услуги 65,8 58,0 23,3 61,5 Строительство заграницей 43,9 42,1 7,4 43,3 Строительство во внутреннюю экономику 21,9 240,6 15,9 76,6 Страховые услуги 48,9 146,9 67,4 107,1 Финансовые услуги 98,5 131,2 362,5 103,4 Роялти и лицензионные услуги 35,4 115,0 377,0 113,6 Услуги франшизы и использование торговой марки 4,0 43,9 106,0 42,0 Лицензионные услуги 26,4 172,3 110,1 40,3 Патентные услуги 1,9 93,1 42,0 0,1 Другие роялти 3,1 72,8 152,4 17,5 Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги 1711,1 111,5 98,7 6,8 Телекоммуникационные услуги 86,9 70,9 77,2 20,3 Компьютерные услуги 1351,2 114,6 105,3 54,0 Информационные услуги 273,1 117,1 108,1 25,7 Деловые услуги, всего 816,8 108,7 92,3 19,0 Услуги исследования и разработки 89,4 101,2 116,5 1,3 Профессиональные и консалтинговые услуги 376,7 108,6 104,4 38,2 Научные и технические услуги 180,9 122,4 113,0 9,1 Обработка и устранения загрязнения окружающей среды - - 35,1 4,6 Услуги сельского хозяйства и услуги добычи 21,5 131,8 106,0 10,0 Услуги операционного лизинга 27,2 96,2 87,6 30,2 Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги 55,0 88,6 71,8 1,6 Другие деловые услуги 66,0 106,6 148,8 5,1 Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего 12,2 90,8 47,7 0,1 Аудиовизуальные услуги 9,8 90,7 45,0 59,3 Культурные и рекреационные услуги 0,5 76,8 26,3 15,1 Другие личные услуги 1,9 96,3 126,7 25,6 Государственные услуги 4,5 117,2 91,8 11,4

* Данные изъяты с целью обеспечения исполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.

Как сообщали Українські Новини, за восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн.

Также отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось.