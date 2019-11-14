На витрати Ради у наступному році заклали два мільярди гривень

Верховна Рада затвердила кошторис витрат на діяльність парламенту в сумі 2 007 430,7 тис. гривень на 2020 рік.

За прийняття проєкту постанови №2433 про фінансове забезпечення діяльності Ради проголосували 272 депутати за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

На здійснення законотворчої діяльності Ради пропонується передбачити 1 053 383,1 тис. гривень, з них на оплату праці та нарахування на зарплату - 642 048,1 тис. гривень, на використання товарів іпослуг - 80 636,7 тис. гривень, у тому числі витрати на відрядження - 22 973,1 тис. гривень.

На обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради передбачається 883 478,9 тис. гривень.

У цьому розділі на оплату праці та нарахування по зарплаті передбачено 756 225,0 тис. гривень, а на використання товарів і послуг - 122 050,7 тис. гривень, у тому числі на витрати на відрядження - 1 296,7 тис. гривень.

На управління справами пропонується виділити 619 134,0 тис. гривень, на автобазу - 96 733,7 тис. гривень, на Інститут законодавства - 20 581,9 тис. гривень, на управління адміністративними будівлями - 144 452,8 тис. гривень, на їдальню - 2 576,5 тис. гривень.

Крім того, на висвітлення діяльності Ради за допомогою засобів телебачення і радіомовлення та фінансову підтримку видання газети "Голос України" передбачається виділити 46 521,4 тис. гривень, з них на парламентський телеканал "Рада" - 30 936,7 тис. гривень, а на "Голос України" - 15 584,7 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 14 листопада, Рада прийняла закон про державний бюджет на 2020 рік. Раніше Кабмін збільшив доходи держбюджету-2020 на 14 млрд, а видатки - на 10.