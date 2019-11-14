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  • Левочкин требует от Пристайко разъяснить его слова о выходе Украины из "минских договоренностей"
14 ноября 2019, четверг, 16:28 59
Политика 2019-11-14T16:28:01+02:00
Українські Новини
Левочкин требует от Пристайко разъяснить его слова о выходе Украины из "минских договоренностей"

Левочкин требует от Пристайко разъяснить его слова о выходе Украины из "минских договоренностей"

Сергей Левочкин, Минские соглашения, Минские договоренности, Россия, Вадим При

Выступавший ранее за раздачу госземли депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Сергей Левочкин требует от министра иностранных дел Вадима Пристайко разъяснить его слова о возможности выхода Украины из "минских договоренностей".

Об этом говорится в сообщении на сайте "Оппозиционной платформы", передают Українськi Новини.

Левочкин отметил, что министр не может так легкомысленно относиться к собственным заявлениям.

"Заявления министра иностранных дел – их было очень много – отчасти противоречат друг другу. Сначала, я напомню, господин министр поддержал "формулу Штайнмайера". Затем он говорил, что выходит из "минских договоренностей", – заявил он.

По его мнению, власть делает недостаточно, чтобы восстановить мир на Донбассе.

Депутат отметил, что несмотря на то, что мир был главным лозунгом и Президента, и "Слуги народа", на сегодняшний день в Верховной Раде не рассматривается ни один профильный законопроект.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МИД Украины угрожал выйти из "минских договоренностей", если не будет прогресса.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что выход Украины из "минских соглашений" приведет к отмене санкций в отношении России.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Минские соглашения Минские договоренности Россия Вадим При

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