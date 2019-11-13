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13 ноября 2019, среда, 17:46 989
Верховная Рада и партии 2019-11-13T17:46:33+02:00
Українські Новини
Нардеп Левочкин хочет раздать госземлю тем, кто ее еще не получал

Нардеп Левочкин хочет раздать госземлю тем, кто ее еще не получал

Сергей Левочкин, Земельная реформа, Продажа земли, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", ОПЗЖ) считает, что до момента открытия рынка земли государственные земли должны быть разделены на паи между теми гражданами Украины, кто еще не получил земельные паи.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

Народный депутат отметил, что земельная реформа является ключевой, поэтому принимать ее в спешке нельзя.

"Эта реформа должна быть очень хорошо взвешенной. Вместо того, законодательные предложения, которые мы видим сейчас, не соответствуют этим критериям. Это большой риск для всего государства", - подчеркнул оппозиционный политик.

Он добавил, что ОПЗЖ выступает категорически против такого варианта реформы и голосовать за нее не будет: "Позиция "Оппозиционной платформы - За жизнь" заключается в том, что эта реформа не может быть принята – мы об этом заявили, мы сегодня блокировали трибуну по этому поводу".

Фракция ОПЗЖ выдвигает 2 требования к открытию рынка земли. Первое – нужно распаевать государственные земли среди тех людей, которые не получили земельные паи: "Государственные земли должны быть разделены на паи между теми, кто не получил земельные паи при первой приватизации земли. Чем учитель или врач в сельской местности, или врач в городе хуже? Почему они не могут получить свою долю национального богатства", – подчеркнул Левочкин.

Второе требование это референдум: "Люди на референдуме должны определить: будет, или не будет земельная реформа", - отметил нардеп.

Левочкин подчеркнул, что поспешное рассмотрение закона о рынке земли привело к парламентскому кризису, спровоцированного правящей партией.

"Трибуна захвачена правящей партией для того, чтобы протянуть земельную реформу. То есть ошибка власти сейчас происходит в двух плоскостях: по сути, и по форме. По сути, ошибка в том, что земельное законодательство то, которое предлагается, оно несовершенное, неуместное и не отвечает требованиям времени. По форме – нельзя такую ​​реформу принимать через блокирование трибуны – это просто дикость", – отметил он.

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