Нардеп Левочкин хочет раздать госземлю тем, кто ее еще не получал

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", ОПЗЖ) считает, что до момента открытия рынка земли государственные земли должны быть разделены на паи между теми гражданами Украины, кто еще не получил земельные паи.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

Народный депутат отметил, что земельная реформа является ключевой, поэтому принимать ее в спешке нельзя.

"Эта реформа должна быть очень хорошо взвешенной. Вместо того, законодательные предложения, которые мы видим сейчас, не соответствуют этим критериям. Это большой риск для всего государства", - подчеркнул оппозиционный политик.

Он добавил, что ОПЗЖ выступает категорически против такого варианта реформы и голосовать за нее не будет: "Позиция "Оппозиционной платформы - За жизнь" заключается в том, что эта реформа не может быть принята – мы об этом заявили, мы сегодня блокировали трибуну по этому поводу".

Фракция ОПЗЖ выдвигает 2 требования к открытию рынка земли. Первое – нужно распаевать государственные земли среди тех людей, которые не получили земельные паи: "Государственные земли должны быть разделены на паи между теми, кто не получил земельные паи при первой приватизации земли. Чем учитель или врач в сельской местности, или врач в городе хуже? Почему они не могут получить свою долю национального богатства", – подчеркнул Левочкин.

Второе требование это референдум: "Люди на референдуме должны определить: будет, или не будет земельная реформа", - отметил нардеп.

Левочкин подчеркнул, что поспешное рассмотрение закона о рынке земли привело к парламентскому кризису, спровоцированного правящей партией.

"Трибуна захвачена правящей партией для того, чтобы протянуть земельную реформу. То есть ошибка власти сейчас происходит в двух плоскостях: по сути, и по форме. По сути, ошибка в том, что земельное законодательство то, которое предлагается, оно несовершенное, неуместное и не отвечает требованиям времени. По форме – нельзя такую ​​реформу принимать через блокирование трибуны – это просто дикость", – отметил он.