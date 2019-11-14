Льовочкін вимагає від Пристайко роз'яснити його слова про вихід України з "мінських домовленостей"

Депутат Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Льовочкін, який раніше виступав за роздачу держземлі, вимагає від міністра закордонних справ Вадима Пристайка роз'яснити його слова про можливості виходу України з "мінських домовленостей".

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Опозиційної платформи", передають Українські Новини.

Льовочкін зазначив, що міністр не може так легковажно ставитися до власних заяв.

"Заяви міністра закордонних справ – їх було дуже багато – частково суперечать один одному. Спочатку, я нагадаю, пан міністр підтримав "формулу Штайнмайера". Потім він говорив, що виходить з "мінських домовленостей", – заявив він.

На його думку, влада робить недостатньо, щоб відновити мир на Донбасі.

Депутат зазначив, що незважаючи на те, що світ був головним гаслом і Президента, і "Слуги народу", на сьогоднішній день у Верховній Раді не розглядається ні один профільний законопроект.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МЗС України погрожував вийти з "мінських домовленостей", якщо не буде прогресу.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що вихід України з "мінських угод" призведе до скасування санкцій щодо Росії.